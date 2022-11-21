İstanbul'a 10 ayda gelen turist sayısı 13 milyonu aştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 10 ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısını 13 milyon 372 bin 526 olarak açıkladı.

Dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul'a turist akını sürüyor..

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente gelen yabancı turist sayısına dair yeni verileri açıkladı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kente ekim ayında 1 milyon 584 bin 692 yabancı turist geldiğini bildirdi.

Bu yılın 10 ayında kente gelen yabancı turist sayısının ise 13 milyon 372 bin 526'ya ulaştığını söyledi.

En fazla turist Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den

Yerlikaya ayrıca, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.

Yerlikaya, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; Ekim ayında 1 milyon 584 bin 692 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 10 ayında şehrimize gelen yabancı turist 13 milyon 372 bin 526" dedi.