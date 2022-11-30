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- İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor
İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor
- Haber Merkezi
- 30.11.2022 - 16:57
- Güncelleme : 30.11.2022 - 17:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi görüşüldü.
1803 minibüs ve 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek
Toplantıda yapılan oylamada, 1803 minibüs ve 322 dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi onaylandı.
500 engelsiz taksi teklifi ise reddedildi.
Bunun yanı sıra Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nün teklifi üzerine paylaşımlı e-skuterların hız limitinin 25 kilometreden 20 kilometreye düşürülmesi kararı alındı.
Geniş hacimli ve engelli ulaşımına uygun olacak
Yeni düzenlemeyle taksiye dönecek araçlara bazı standartlar getirildi. Araçlar, geniş hacimli ve engelli ulaşımına uygun olacak.
Taksiye dönüşmeyi kabul eden plaka sahipleri, 3 yıl boyunca plakalarını devredemeyecek.
Sarı taksilere göre yüzde 30 daha pahalı olacak
Bu taksileri kullanan engelli yurttaşlar sarı taksi taksimetre ücreti öderken, diğer yurttaşlar yüzde 30 oranında ücret farkı ödeyecek.
Teklifin ayrıntılarında ise şu bilgilere yer verildi:
“Taksiye dönüşmeyi kabul eden minibüs ve taksi dolmuş şoförleri, yolcu/güzergâh seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında cezası olmayan şoförleri çalıştırmak, İBB tarafından belirlenecek kılık/kıyafeti standardına uymak, Ulaşım Akademisi eğitimlerinde başarılı olmak gibi koşulları taahhüt edecek.”