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İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor

İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME kasım ayı toplantısında, toplam 2 bin 125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşümü kabul edildi. 500 engelsiz taksi teklifi ise reddedildi.