Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere iki raylı sistem hattı daha kazandırılacağını söyledi.

İstanbul'un en önemli ulaşım araçları olan raylı sistemlerde son yıllarda yapılan atılım hız kesmeden devam ediyor.

Megakentin trafik sorununun her yeni hatla daha da azalmasını sağlayan bu projelere ihtiyaç duyulan güzergahlarda yenileri ekleniyor.

İstanbul'un en önemli projelerinden biri olan Küçükçekmece- Halkalı-Kayaşehir-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı güzerhahında başlatılan projenin, Olimpiyatköy-Halkalı kesimindeki tünele ilk kazma vuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kazıya başlama töreninde konuştu.

Karaismailğolu, kazı çalışması başlatılan hattın dışında İstanbul'a iki yeni hattın daha kazandırılacağını müjdeledi.

ALTUNİZADE-ÇAMLICA VE KAZLIÇEŞME-SİRKECİ HATLARI GELİYOR

Biri Anadolu diğeri Avrupa yakasında olmak üzere çalışmalarına başlanan bu iki yeni hat, Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları.

Bunlardan Altunizade-Çamlıca hattı, Altunizade kavşağından başlayarak Ferah mahallesi ve Çamlıca Tepesi'ni geçerek Çamlıca Cami bölgesine ulaşacak.



Karaismailoğlu, " Devam eden çalışmalarımız kadar, kentimizin ihtiyacı olan yenilikleri üretmeyi özveri ile sürdürmekteyiz. 4,5 kilometrelik Altunizade- Ferah Mahallesi-Çamlıca raylı sistem projesi ve 8.4 kilometrelik Kazlıçeşme-Sirkeci, kentsel ulaşım ve rekreasyon projesinde planlamalar devam etmekte. İstanbulumuza 12,9 kilometrelik iki yeni raylı sistem daha kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a 2 yeni raylı sistem daha kazandırılıyor VİDEO