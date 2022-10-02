İstanbul'a 3 ayda 3 metro hattı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun ardından 2 yeni metroya daha kavuşacak. Kasımda Başakşehir-Kayaşehir metrosu, aralıkta ise Gayrettepe-Kağıthane-Yeni Havalimanı metrosu hizmete girecek.

Türkiye'nin ulaşım ağındaki son 20 yıllık atılımda hizmetler art arda gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı birçok proje hükümetin çabaları ile hayata geçirilirken İstanbul'daki raylı sistem ağı da genişliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da 103 kilometre uzunluğunda 7 metro hattında çalışma yürütüyor.

3 ayda 3 metro hattı

Bakanlığın hedefinde ise 3 ayık döneme 3 metronun hizmete açmak var.

Bu hedef doğrultusunda ilk adım bugün gerçekleşti.

İlk hat bugün hizmete girdi

Şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden olan Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattını birleştiren 7,4 kilometre uzunluğundaki metro hattı bugün hizmete açıldı.

Günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine sahip hattın hizmete girmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlandı.

Yeni hat ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.

Böylece Ankara-İstanbul YHT İstasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmaray, Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro hattı ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli Metro hatları birbirine bağlanmış oldu.

Gayrettepe-Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattı

3 aylık hedefte iki hat üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Bunlardan biri uzunluğu 37,5 kilometre olan ve 9 istasyondan oluşan Gayrettepe ile İstanbul Yeni Havalimanı'nı bağlayacak metro projesi.

Projenin ihalesi 2016 sonunda yapıldı, 9 Aralık 2016'da yer teslimiyle işlere başlanıldı.

Günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak hattın Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye istasyonlarında kazı, iksa ve kaba inşaat işleri bitirildi, ince işler ve elektromekanik imalatları ile çevre düzenleme işleri tamamlanma aşamasında bulunuyor.

Yıl sonunda bitecek

TBM Tünel imalatı tamamlanan hatta, istasyonların betonarme durumu yüzde 99,84, NATM tünelleri ilerlemesi yüzde 99,63 seviyesinde gerçekleşti.

Hatta toplam 10 (4'lü dizi) trenle araç, hat ve sinyalizasyon testleri devam ediyor. Kağıthane ile Havalimanı arasının bu yılın ikinci yarısında, Gayrettepe ile Havalimanı arasının ise yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Şehir Hastanesine hizmet etmesi planlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı, bölgedeki toplu taşıma altyapısının tamamlanmasına katkı sağlayacak.

Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli Olimpiyatköy Hattı'nın devamı olarak mevcut Metrokent İstasyonu'ndan başlayan hat üzerinde sırasıyla Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez olmak üzere 4 istasyonla yaklaşık 5,95 kilometre uzunluğunda bulunuyor.

Metro hattı, bu koridor üzerindeki ticari alanlara, sağlık kurumlarına ve yoğun konut alanlarına hizmet edecek. Metro hattı, günlük 70 bin yolcu kapasitesine sahip olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı" işi, 30 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlıkça üstlenildi.

800 metre imalat kaldı

Metrokent Kayaşehir Merkez İstasyonu hat işleri yüzde 100 oranında bitirilirken, Kayaşehir Merkez İstasyonu-Kuyruk Tüneli Arası hat işleri sürüyor, 800 metre imalat kaldı. Proje kapsamında ana hat tünel kaplamaları tamamlandı.

Hat üzerindeki istasyonlar şöyle; Onurkent İstasyonu, Şehir Hastanesi İstasyonu, Kayaşehir 15. Bölge (Toplu Konutlar) İstasyonu, Kayaşehir Merkez İstasyonu.