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    İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de kabul edilmedi

    İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) kabul edilmeyerek alt komisyona sevk edildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 15:38
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 15:38
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    İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de kabul edilmedi

    İBB, İstanbul'un daha çok taksiye ihtiyacı olduğunu söyleyerek konuyla ilgili projesini açıklamıştı.

    İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bugün görüşüldü.

    UKOME, YENİ TAKSİ TEKLİFİNİ REDDETTİ

    Teklif, UKOME tarafından kabul edilmeyerek, alt komisyona sevk edildi.

    Konu alt komisyonda görüşüldükten sonra tekrar UKOME'nin gündemine gelecek.

    TEK ARAÇTA 3 VARDİYA SİSTEMİ

    Planlama ilerleyen dönemde bir kez daha masaya yatırılacak. Düzenleme şoförlerin bir araçta üç vardiya halinde çalışmasını öngörüyor.

    İSTANBUL KART'LA ÖDEME İMKANI

    Ayrıca "i-taksi" sisteminde olduğu gibi mobil uygulamalardan taksi çağrılmasına ve İstanbul kart ile ödeme yapılmasına olanak sağlaması planlanıyor.

    İstanbul a 6 bin yeni taksi teklifi UKOME de kabul edilmedi #1

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