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    İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini bildirdi.
    • 28.10.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 14:28
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    İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

    Dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul'a turist akını sürüyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.

    9 ayda kente gelen yabancı turist sayısı yüzde 102 arttı

    Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktardı.

    En fazla turist Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den

    AA'nın aktardığına göre Yerlikaya ayrıca, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.

    İstanbul a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı #1


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