İstanbul'a bir metro daha! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı bugün hizmete girdi. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de ulaşım alanında yapılan yatırımlara her geçen gün yenisi ekleniyor.

Yapılan projelerle son 20 yıllık dönemde İstanbul demir ağlarla örüldü.

Vatandaşlara dev bir hizmet sunan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hayata geçirilen metro projelerinin ardı arkası kesilmiyor.

İstanbul'a bir metro daha

Bu kapsamda kente yeni bir metro hattı daha kazandırıldı.

Göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmaları tek tek duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise bir müjdeyi daha açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı katıldığı video konferans yöntemiyle açıldı.

Açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir BelediyeSİ Başkan adayı Murat Kurum ve diğer yetkililer de katıldı.

31 Mart gününe kadar ücretsiz

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31 Mart gününe kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

4 istasyondan oluşuyor

Yeni hat; Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor.

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı Hattı'yla hattın devamı olan Halkalı-Kayaşehir-İstanbul Havalimanı kesimindeki tünellerinin de tamamlandığını ifade etti.

Türkiye'nin metrolarında ilk defa demir yolu hat altyapı sistemi kullanıldı

İstanbul Havalimanı metrolarında, İstanbul'da ve Türkiye'de metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sisteminden yararlandıklarını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Beton fabrikasında özel olarak üretilen beton plaklar hassas bir şekilde tünele yerleştirildi. Raylar bunun üzerine sıfır hatayla yerleştirildi. Yerinde dökülen beton seçeneğine göre demir yolu hattında yüksek hassasiyet sağlayan bu yöntemle hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü standardını sağladık. Böylece kent içi metrolarda son zamanlarda dünyada kullanılmaya başlayan bu farklı altyapıyla metro standartlarını bir adım daha ileriye taşıdık.

Bakanlığın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 km

Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul’a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak.

Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yer altındaki metro sınıfında Türkiye’nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak.

Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.