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    İstanbul'a gelen İngiliz savaş gemisi, Sarayburnu'na demirledi

    Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen HMS Defender isimli İngiliz Savaş Gemisi, Sarayburnu Limanı'na demir attı.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 08:46
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    İstanbul'a gelen İngiliz savaş gemisi, Sarayburnu'na demirledi

    İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

    Gemis, Boğaz'ı geçerek Marmara Denizi'ne açıldı ve ardından, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

    SARAYBURNU'NA DEMİRLEDİ

    Savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Kurtarma 2 ve Mehmetçik Kurtarma römorkörleri refakatinde Sarayburnu Limanı'na demirledi.

    İstanbul a gelen İngiliz savaş gemisi, Sarayburnu na demirledi #1

    İstanbul a gelen İngiliz savaş gemisi, Sarayburnu na demirledi #2

    İstanbul a gelen İngiliz savaş gemisi, Sarayburnu na demirledi #3

    İstanbul a gelen İngiliz savaş gemisi, Sarayburnu na demirledi #4

    İstanbul a gelen İngiliz savaş gemisi, Sarayburnu na demirledi #5

    İstanbul a gelen İngiliz savaş gemisi, Sarayburnu na demirledi #6

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