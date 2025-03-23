İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiası yalanlandı

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı" iddiasının manipülasyon içerdiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nce alınan karara göre şehir giriş çıkışlara ilişkin kısıtlamanın yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir tedbir olduğu kaydedildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İnsanların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri, şehir içi veya şehir dışı seyahatlerini gerçekleştirmeleri açısından bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Alınan karar, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlıdır ve olağan hayatı etkileyecek bir kapsam taşımamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.