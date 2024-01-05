Haberler



Gündem



İstanbul'a kar geliyor: AKOM tarih vererek uyardı

İstanbul'a kar geliyor: AKOM tarih vererek uyardı AKOM, İstanbul'un 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini, sıcaklıkların 5-8 derece düşeceğini ve karla karışık yağmur ile kar beklendiği duyurdu.