İstanbul'a kar geliyor: AKOM tarih vererek uyardı

Beklenen kar yağışı İstanbul'a yaklaşıyor.
Megakent, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftada kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı belirtildi.
İstanbul'a kar uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan yazılı açıklamada ise lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.
Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada 9 Ocak Salı günü kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba günü ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.
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