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- İstanbul'a kar ne zaman, hangi gün yağacak? Meteoroloji tarih verdi..
İstanbul'a kar ne zaman, hangi gün yağacak? Meteoroloji tarih verdi..
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 09:32
Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarılara göre yeni haftada adeta kış geri dönecek.
Kar yağışı birçok noktada kendini gösterecek, İstanbul'da karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı görülecek.
Geçtiğimiz aylarda kısa süren kar yağışının ardından barajlardaki su seviyelerinde artış gözlemlenmişti. Vatandaşlar soğuk havalarla birlikte kar mı yağacak sorusunu araştırıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu hafta İstanbul için kar yağışı bekleniyor. Peki kar ne zaman, hangi gün yağacak? İşte detaylar..
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'a kar yağışı uyarısı Meteoroloji'nin son dakika açıklaması ile geldi. Hava durumu raporuna göre salı gününden itibaren hissedilir derecede sıcaklar düşecek.
Marmara Bölgesi ve İstanbul'da 25 Mart Perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Cuma gününden sonra ise soğuk hava ve kar yağışının İstanbul'u terk etmesi öngörülüyor.
22-28 MART HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Antalya, Karaman ve Erzincan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.