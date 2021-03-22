İstanbul'a kar ne zaman, hangi gün yağacak? Meteoroloji tarih verdi..

İstanbul'a kar yağışı uyarısı Meteoroloji'nin son dakika açıklaması ile geldi. Hava durumu raporuna göre salı gününden itibaren hissedilir derecede sıcaklar düşecek.

Marmara Bölgesi ve İstanbul'da 25 Mart Perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Cuma gününden sonra ise soğuk hava ve kar yağışının İstanbul'u terk etmesi öngörülüyor.

22-28 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Antalya, Karaman ve Erzincan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.