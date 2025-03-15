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Haber Merkezi

Yaz havası yaşayan Türkiye, yeni haftada soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Önümüzdeki hafta hava tersine dönecek ve sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, uyarılar da peş peşe geldi.

İşte detaylar...

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor.

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.

Bugün İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye çıkması da bekleniyor.

AKOM'DAN KAR UYARISI

AKOM kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali olduğu belirtildi.

MART KAZMA KÜREK YAKTIRACAK

İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Valiğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı belirtildi.

ANKARA'YA DA KIŞ GERİ GELİYOR

Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.

15 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

16 MART PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

17 MART PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

18 MART SALI GÜNÜ HAVA DURUMU

19 MART ÇARŞMABA GÜNÜ HAVA DURUMU

ÇÖL TOZU ETKİSİ BİRKAÇ GÜN SÜRECEK

Diğer yandan Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutlarının İstanbul'u etkisi altına alacağı uyarısı yapılıyor.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, çöl tozunun etkisinin birkaç gün sürdürdükten sonra sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacağını belirtti.