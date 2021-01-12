İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi..

İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi..

İstanbullu milyonlarca vatandaş yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya gelirken, ne zaman kar yağacak sorusu da gündemde yer alıyor.

Türkiye ve İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumu şartları, barajları olumsuz etkiliyor.

Aralık ayında yağışsız ve ılık geçen havanın ardından susuzluk tehlikesi ortaya çıkarken Ocak ayında kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak soruları merak ediliyor.

Meteoroloji kar yağışı ile ilgili bir açıklama yaptı. Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre karın yağış tarihi belli olurken, İstanbul'da ne zaman kar yağacak sorusu da yanıt buldu.

Peki ne zaman kar yağacak, İstanbul'a kar yağacak mı, hangi gün? İşte Meteoroloji'den açıklamalar..

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasında 'İstanbul'a kar ne zaman gelecek?' sorusu da cevap buldu.

Türkiye'de, yarından itibaren kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren ülke geneline yayılması, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Milyonların beklediği kar yağışı 15 Ocak Cuma günü İstanbul ve Ankara'da olacak. İstanbul'a önce yağmurla karışık olarak gelecek olan kar yağışı, devamını da getirecek..

Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı artarak normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması, Çarşamba gününden itibaren de batı kesimlerden başlayarak hızla azalması bekleniyor.

Özellikle Marmara bölgesinin beklediği kar yağışı önce Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'u vuracak. Balkanlar'dan gelecek olan kar yağışı cuma günü de devam edecek.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65 kilogram/metrekare) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.