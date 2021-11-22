İstanbullulara Meteoroloji'den 'sarı kod' uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve Marmara genelinde yarın kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod uyarısı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a 'sarı kod' uyarısı...

Kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına kadar devam edeceği ifade edildi.

"ULAŞIMDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI GEREKLİ"

Meteoroloji'den verilen uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.

MARMARA GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji, Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini ifade etti.

Marmara Bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." bilgileri yer aldı.