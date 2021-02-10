İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? Meteoroloji uyardı: İstanbul için geri sayım..

İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? Meteoroloji uyardı: İstanbul için geri sayım..

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumuna karşın Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak?

İstanbul kış aylarında olmasına rağmen henüz soğuk havaların etkisine giremedi. Yağışların beklenilenden az olması, barajlardaki su seviyelerini de olumsuz etkiledi.

İstanbullular geçtiğimiz haftalarda kısa süren kar yağışının ardından yeniden mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıya.

Vatandaşlar tekrar kar yağacak mı sorusunu araştırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Peki İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İşte Meteoroloji'den açıklamalar..

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren hissedilmesi beklenen soğuk ve karlı yağışlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Son yayınlanan hava durumu raporunda, İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde 14 Şubat Pazar günü yoğun bir kar yağışı beklendiği belirtildi.

Son yılların en soğuk ve karlı günleri olacağı belirtilen raporda, 10 derece birden düşme ihtimali göz önünde bulundurulan soğuk havaların, yurt genelinde de etkisini göstereceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor."