İstanbul'a peş peşe uyarılar! Meteoroloji 7 ili sarıya boyadı İstanbul Valiliği, kentte beklenen sağanak yağışlar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarılarda tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi

Ülke genelinde sağanak yağışlar sürerken, özellikle hafta sonu için dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

İSTANBUL DAHİL 7 İLE SAĞANAK UYARISI

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 ilde şiddetli yağmur bekleniyor.

Hava durumu raporlarına göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

VALİLİK: TEDBİRLİ OLUNMALI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine yer verildi.

Bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen açıklamada, "Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN "KUVVETLİ YAĞIŞ" UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu akşam şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde ise çok kuvvetli yağışın etkili olabileceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bu akşam itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

4 İLÇEYE DİKKAT

Akşam saatlerine kadar görülmesi beklenen yağışların, şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde (Şile, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan) ise çok kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

SICAKLIK AZALIYOR, YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların; Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.