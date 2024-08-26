İstanbul'a sağanak yağış geliyor: Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı Meteoroloji ve AFAD yarın İstanbul genelinde beklenen yağış için saat verirken aynı zamanda oluşabilecek sel ve su baskınları için uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi

İstanbul günler sonra yağışa kavuşuyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, İstanbul genelinde yarın beklenen sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

SAAT VERDİLER

Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan açıklamalara göre, yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış miktarının 15-30 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için yapılan açıklamada sel ve su baskını uyarısında bulunulurken şu ifadeler kullanıldı:

Yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

AFAD'ın ardından İstanbul Valiliği de resmi sosyal medya hesabından sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

27 Ağustos Salı günü için İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji’ye göre; Yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dendi.