İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul genelinde bu akşamdan yarın akşama kadar gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Kurban Bayramı'nda beklenen yağış, akşam saatlerinde yüzünü gösterdi.

Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'da bu akşam ve yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

"Bu akşamdan yarın akşama sürecek sağanak bekleniyor"

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan "İstanbulluların dikkatine" duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"AKOM verilerine göre bu akşam başlayıp yarın akşama kadar sürecek kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak yağış bekleniyor. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir."

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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