İstanbul'a seyahat kısıtlaması kaldırıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a seyahat eden araçların giriş kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul'un karla mesaisi sürüyor...

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişler kapatılmıştı.

İSTANBUL'A GELİŞLER AÇILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İstanbul'a Anadolu ve Trakya istikametinden gelişlerin serbest olduğunu duyurdu.

"ARAÇLARIMIZI HEMEN BULUNDUKLARI YERDEN KALDIRALIM"

Kent genelinde kar yağışıyla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Vali Yerlikaya, otomobillerini dün akşam otoyollara bırakan vatandaşlara da çağrı yaptı.

Çalışmaların tamamlanabilmesi için Otoyol ve D-100’de park edilen araçların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Araçlarımızı hemen bulundukları yerden kaldıralım. Lütfen bize yardımcı olun." dedi.