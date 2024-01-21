İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 61,05 oldu İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı son yağmurlardan sonra 21 Ocak itibarıyla yüzde 61,05'e yükseldi.

ensonhaber.com

İstanbul yıl başından bu yana kış mevsimi sert şekilde hissediyor.

Şiddetli rüzgarla birlikte sağanak yağmur da etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM megakentlilere sık sık uyarılarda bulunuyor.

Su seviyesi yükseliyor

Yağışlar, sürücüleri ve bölge halkını olumsuz etkilese de barajlara adeta can suyu oluyor.

Kurak geçen bir yılın ardından barajlar sinyal vermeye başladı. Kısa sürede etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi artışa geçti.

Doluluk oranı yüzde 61,05 oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentin barajlarında su seviyesi 21 Ocak'ta yüzde 61,05 seviyelerine yükseldi.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 80,14

Papuçdere Barajı yüzde 28,79

Sazlıdere barajı yüzde 43,04

Büyükçekmece Barajı yüzde 52,05

Alibeyköy Barajı yüzde 70,3

Terkos Barajı yüzde 50,57

Kazandere Barajı yüzde 50,68

Elmalı Barajı yüzde 87,88

Darlık Barajı yüzde 75,92

Istrancalar Barajı yüzde 44,84