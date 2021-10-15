İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 47,7'ye geriledi

Su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk, ciddi oranda düşüşe geçerek son bir haftada yüzde 1,42 düştü.

İstanbul'da sıcak havalar yerini yağışa bırakmasına rağmen barajlardaki manzaralar değişmedi.

Barajlardaki doluluk oranı son 8 ayın en az seviyesinde seyrederken, bir haftada yüzde 1,42 düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla yüzde 47,7 olarak ölçüldü.

BARAJLARDA SON DURUM

Barajların tek tek doluluk oranları ise şu şekilde:

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,26, Terkos'ta yüzde 52,21, Sazlıdere'de yüzde 23,32, Alibey'de yüzde 18,08, Büyükçekmece'de yüzde 44,68, Ömerli'de yüzde 74,28, Darlık'ta yüzde 46,79, Elmalı'da yüzde 58,02, Kazandere'de yüzde 10,41 ve Pabuçdere'de yüzde 2,74 olarak kaydedildi.

SU MİKTARI 414,38 MİLYON METREKÜP

Baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 414,38 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021 yılında şu ana kadar alınan su miktarı ise 509,7 milyon metreküp oldu.

VERİLEN SU ORANI ARTTI

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,21 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 663,51 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 958 bin metreküp oldu.

SU TÜKETİM ORANI YÜKSELİŞTE

Kentte ay bazında tüm zamanların en yüksek su tüketimi günlük ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su ile ağustos ayında gerçekleşti.

İstanbul'da 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.

10 YILIN SU DOLULUK ORANI

Barajlardaki doluluk oranı ise şu şekilde:

15 Ekim tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 61,68, 2012'de yüzde 48,15, 2013'te yüzde 46,51, 2014'te yüzde 21,7, 2015'te yüzde 67,23, 2016'da yüzde 41,88, 2017'de yüzde 53,17, 2018'de yüzde 53,95, 2019'da yüzde 45,86, 2020'de ise yüzde 33,21 olarak gerçekleşmişti.