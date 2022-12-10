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    İstanbul'a turuncu ve sarı kodlu fırtına uyarısı

    İstanbul'a turuncu ve sarı kodlu fırtına uyarısı

    Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü Marmara Bölgesi'ne fırtına çağrısı yaparken, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın büyük bölümünü turuncu, Anadolu Yakası'nı ise sarı kodla uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 14:20
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    Yurt genelinde kış sezonu etkisini gösteriyor.

    Doğu kesimlerinde kar yağışı başlarken, Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü Marmara bölgesini fırtına konusunda uyardı.

    Yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına bekleniyor.

    Kuvvetli fırtına geliyor

    Rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    İstanbul a turuncu ve sarı kodlu fırtına uyarısı #1

    Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı

    Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Sarı ve turuncu kodla uyarıldı

    Öte yandan Meteoroloji, internet sitesi üzerinden Avrupa Yakası'nın büyük bölümünü turuncu, Anadolu Yakası'nı ise sarı kodla uyardı.

    İstanbul a turuncu ve sarı kodlu fırtına uyarısı #2

    İstanbul a turuncu ve sarı kodlu fırtına uyarısı #3


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