İstanbul'a yağışlı hava uyarısı: Kış soğuğu geri dönüyor

AA & Ensonhaber

Kış soğuğu İstanbul'a geri dönüyor.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü Trakya kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada şöyle denildi: