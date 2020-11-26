'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) taksi sayısını 6 bin artırma düzenlemesi, UKOME tarafından kabul edilmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında, UKOME toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda, "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü.

DÜZENLEME KABUL EDİLMEDİ

İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif ise 3'üncü kez oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan toplantının ardından tartışma yaşandığı belirtildi.

"RET KARARI TEKLİFİN TEKRAR GELMESİNE MANİ DEĞİL"

Twitter üzerinden olaya ilişkin paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur." ifadelerini kullandı.