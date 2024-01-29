İHA
Türkiye'nin birçok bölgesi kar yağışına teslim oldu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kardan yollar kapanırken, yağış yavaş yavaş diğer bölgeleri de etkisi altına alıyor.
Heyecanla kar yağışı beklenen bir il de İstanbul.
Megakent yeniden beyaza bürünüyor
Geçtiğimiz haftalarda yüzünü kısa süreli gösteren kar yağışı yeniden kente düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un bazı kesimlerinde kar yağışları başladı.
Kartal'da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.
Aydos Tepesi, drone ile havadan görüntülendi.
Beyaza bürünen Aydos Tepesi ve çevresindeki ormanlık alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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