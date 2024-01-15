İstanbul'da 1 haftalık sağanak yağmur can suyu oldu! Barajlarda su seviyesi artıyor... Geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı hafta başına göre yüzde 5,4 oranında arttı.

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İHA

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sık sık uyarılarda bulunduğu İstanbul'da da olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Yılın ilk günlerinden bu yana şiddetli fırtına, sağanak yağmur ve zaman zaman da kar yağışının etkili olduğu kentte barajlardan ise iyi haberler geliyor.

1 haftada yüzde 5.4 arttı

Son günlerde kenti etkisi altına alan sağanak yağışlar barajlara can suyu oldu.

İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta başı yüzde 52,9'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58,03’e yükseldi.

Böylece geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5,4 oranında arttı.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26,47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 50,37

Sazlıdere: 40,46

Istarancalar: 47,58

Kazandere: 41,98

Pabuçdere: 26,47

Ömerli: 76,07

Darlık: 72,25

Elmalı: 81,72

Terkos: 48,14

Alibey: 69,26

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)