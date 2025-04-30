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İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, kapalı olacak yol ve metroları duyurdu..