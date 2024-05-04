İstanbul'da 1 Mayıs'ta polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul Saraçhane'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52'si için tutuklama talep edildi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve Saraçhane Meydanı'nda polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

52 şüpheliye tutuklama talebi

Polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 52'si Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet, terör örgütü propagandası yapmak ve kamu görevlisine direnmek suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.