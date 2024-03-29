İstanbul'da 1 milyon 100 bin TL karşılığında 35 milyon alan 6 tefeci gözaltına alındı Tefecilerden 1 milyon 100 bin TL borç alan ve teminat olarak ev ve dükkanlarının tapusunu veren kadın, borcunu ödemesine rağmen tapularını alamadı. Kadının şikayeti üzerine operasyon düzenleyen ekiplerin yakaladığı 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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DHA

İstanbul'da emniyet güçleri tefecilere göz açtırmıyor.

Z.K.Ç. isimli bir kadın, farklı zamanlarda tefecilere giderek faiz karşılığında 1 milyon 100 bin lira borç para aldı.

Ev ve dükkanlarını teminat olarak gösterdi

Borcu karşılığında da kendisine ait 30 milyon lira değerinde olan 2 daire, 1 dükkan ve 1 arsayı da teminat olarak gösterip tapularını şüphelilere devretti.

Tapuları vermediler

Z.K.Ç., bu borç karşılığında 4 milyon 200 bin lira geri ödeme yaptı. Ancak tefeciler aldıkları paralarla yetinmedi. Z.K.Ç.’nin teminat olarak gösterdiği taşınmaz mülklerinin tapularını iade etmedi.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Şüpheliler, bununla da yetinmeyerek baskı ve tehdit ile Z.K.Ç.’nın borcunu ödemediğini iddia ederek kadından 20 milyon lira daha istedi. Şüpheliler bu parayı karşılayabilecek başka tapuların da devrini isteyince Z.K.Ç., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Kimlikleri tespit edildi

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüpheli tespit etti.

6 kişi gözaltına alındı

İncelemelerin tamamlanmasının ardından 18 Mart’ta, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin ise yurt dışına olduğu öğrenildi.

3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)