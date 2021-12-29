İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil gününde ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

24 SAATLİK HİZMET

Yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek.

İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

EK SEFERLER KONULACAK

İstanbul'da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler olacak.

Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.