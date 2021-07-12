İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Birinci doz 6 milyon 965 bin 351 yüzde 61, ikinci doz 2 milyon 895 bin 820, üçüncü doz 448 bin 790 toplamda da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı" dedi.

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 58 milyon 419 bin 21 doz aşı yapıldı.

Bu aşılardan 37 milyon 900 239’u birinci doz, 17 milyon 458 bin 636’sı ise ikinci doz olarak uygulandı.

Üçüncü doz aşılamaya geçilen İstanbul’da da toplam doz sayısı 10 milyonu geçti.

“10 MİLYON 309 BİN 961 DOZ AŞI YAPILDI”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentin koronavirüs aşılamalarının verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor. 11 Temmuz itibarıyla, birinci doz 6 milyon 965 bin 351 yüzde 61, ikinci doz 2 milyon 895 bin 820, üçüncü doz 448 bin 790 toplamda da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı." ifadeleri yer aldı.