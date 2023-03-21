İstanbul’da 10 yıllık süreçte 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 10 yılda yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları güven verdi. İşte ilçe ilçe çalışmalar...

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerle sarsıldı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde binlerce yıkıma yol açtı. Yıkılan binalar 50 binin üzerinde vatandaşa mezar oldu.

Devlet-millet iş birliği ile yaralar sarılırken, bölgede yıkılan binalara yönelik de incelemeler yapıldı.

Bilirkişi heyeti tarafından yapılan çalışmalarda, ihmalkarlıklar gözler önüne serildi. Bu süreç, depreme yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Olası İstanbul depremi senaryoları gündemde

Öte yandan deprem felaketiyle olası İstanbul depremi senaryoları yeniden gündeme geldi.

Oturdukları binaların riskli olup olmadığını merak eden vatandaşlar, inceleme yapılması yönünde başvurularda bulundu.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları büyük güven sağladı.

695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı

Megakent'te 10 yıllık süreçte 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlanırken, 93 bin bağımsız birimin ise kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiği belirlendi.

Kentte yapı stoğu şu şekilde:

Bağımsız birim sayısı: 7,1 milyon

2000'den sonra yapılan dönüşüm: 2,5 milyon

Dönüşmesi gereken: 1,2 milyon

Acil dönüşmesi gereken: 230 bin

İlçelerde son durum

Ayrıca bakanlıkça yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının da ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

Esenler: 2 bin 11 konut teslim edildi / 60 bin konut inşa edilecek.

Zeytinburnu: Bin 113 birim yıkılarak inşasına başlandı.

Güngören: 144 birim teslim edildi / Bin 646'i hak sahiplerine teslim edildi.

Fikirtepe: 10 bin 765 bağımsız birimden bin 646'i hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziosmanpaşa: 5 bin 375 birimin dönüşüm süreci yürütülüyor.

Üsküdar: 551 konut tamamlandı / 7 bin 84 konut çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane: 745 birim teslim edildi.

Kartal: 130 bağımsız birim teslim edildi / Bin 92 birimin inşa süreci devam ediyor.

Beykoz: 823 bağımsız birimin inşaasına başlandı.

Beyoğlu: 939 birim yıkılarak inşasına başlandı.

Çatalca: 285 birim ile uzlaşma sağlandı.

Ümraniye: 615 birim yıkılarak inşasına başlandı.

Pendik: 2 bin 27 bağımsız birimin tahliye ve yıkım süreci tamamlandı.

Eyüpsultan: 653 birimin yıkımı devam ediyor.

Üsküdar

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Kartal