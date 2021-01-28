Euro
8.9542
-0.27%
Dolar
7.3907
-0.31%
Altın
437.56
-0.31%
Borsa
1.465
-0.15%
Bitcoin
231.700
0.60%
EXEN Coin
18.01
3.44%
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    İstanbul'da 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi

    Pendik'te düzenlenen operasyonda 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 15:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bandrolsüz kitapların üretim ve satışının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

    Polis ekipleri 18 Ocak günü Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirdi.

    GÖZALTINA ALINAN BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Operasyon sonucu iş yeri sahibi H.N. polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
    İstanbul da 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi #1


    İstanbul da 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi #2

    İstanbul da 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi #3

    İstanbul da 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi #4

    İstanbul da 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir