İstanbul'da 12 ilçe yıllar sonra el değiştirdi İstanbul'da yarışı önde tamamlayan CHP, kazandığı ilçe sayısını 14'ten 26'ya çıkardı. Bu ilçeler arasında Üsküdar, Beykoz, Sancaktepe, Tuzla, Şile, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Çatalca, Çekmeköy, Silivri, Bayrampaşa ve Beyoğlu yer aldı.

ensonhaber.com

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok dikkat çeken yerlerden biri, hiç şüphesiz İstanbul'du.

Kıran kırana geçen seçim yarışında sandıktan birinci parti çıkan CHP, İstanbul'da kazandığı ilçe sayısını artırdı.

2019'daki yerel seçimlerde 14 ilçeyi kazanan CHP, kazandığı ilçe sayısını 14'ten, 26'ya çıkardı.

CHP'nin kazandığı ilçe sayısı 26'ya çıktı

Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri, AK Parti'den CHP'ye geçti.

Silivri'de ise CHP yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden devraldı.

Üsküdar'da en son 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri herhangi bir sol parti kazanamamıştı. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla belediye, 35 yıl sonra CHP'ye geçmiş oldu.

Üsküdar ve Eyüpsultan yıllar sonra el değiştirdi

Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra AK Parti seçimi kaybetti. Belediye Başkanlığını CHP'li Mithat Bülent Özmen kazandı.

Bir diğer dikkat çeken değişim de Beyoğlu'nda yaşandı.

Beyoğlu'nda 35 yıl sonra seçmen, tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.

Tuzla'da ise 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP, ilk kez seçimi önde bitirdi.

Beyoğlu ve Beykoz'da da aynı durum yaşandı

Beykoz'da ise 1999'da Demokratik Sol Parti'den seçimi kazanan Alaattin Köseler, 4 dönem sonra bu kez CHP'den yarışı önde tamamlandı.

Şile, 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı ilçeler arasındaydı. Ancak bu kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana oldu.

CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe oldu.

Sancaktepe, Bayrampaşa ve Çekmeköy de değişimin yaşandığı ilçelerden oldu

Alper Yeğin, yüzde 50'nin üzerinde oy alarak Sancaktepe'nin yeni belediye başkanı oldu.

Yine Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen, tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı.

2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy'de de yönetim, 3 dönem sonra Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.