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ensonhaber.com

Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 28 Mart 2024-3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen Mahzen-25 operasyonlarında 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçe emniyet müdürlükleri ile düzenlenen ortak operasyonlarda 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler eylemlerde kullanılan çalıntı motor, kask ve eylem silahları ile birlikte yakalandı.



Operasyon sonucu:

- 8 adet ruhsatsız tabanca,

- 1 adet AK 47 uzun namlulu silah,

- 3 adet otomatik tabanca,

- 1 adet çalıntı motor,

- 2 adet çelik yelek ve

- Muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konuldu.