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- İstanbul'da 7 ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
İstanbul'da 7 ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 7 ilçede 12 saat su kesintisi olacağını duyurdu.
- 06.10.2022 - 11:31
- Güncelleme : 06.10.2022 - 15:10
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruya göre, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı bilgisini açıklandı.
Gün içerisinde, Sarıyer ilçesinde yer alan 5 mahallede yaşanan kesinti nedeniyle 12 saat boyunca su verilemeyecek.
22.00'a kadar su kesintisi devam edecek
Kesilen suyun bugün akşam saat 22.00'da geleceği tahmin ediliyor.
Toplam 7 ilçede kesinti olacağı bilgisi açıklandı.
İSKİ'nın 6 Eylül tarihlerinde su verilemeyeceğini açıkladığı ilçeler; Büyükçekmece, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Sarıyer, Zeytinburnu