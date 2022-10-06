İstanbul'da 7 ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 7 ilçede 12 saat su kesintisi olacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruya göre, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı bilgisini açıklandı.

Gün içerisinde, Sarıyer ilçesinde yer alan 5 mahallede yaşanan kesinti nedeniyle 12 saat boyunca su verilemeyecek.

22.00'a kadar su kesintisi devam edecek

Kesilen suyun bugün akşam saat 22.00'da geleceği tahmin ediliyor.

Toplam 7 ilçede kesinti olacağı bilgisi açıklandı.

İSKİ'nın 6 Eylül tarihlerinde su verilemeyeceğini açıkladığı ilçeler; Büyükçekmece, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Sarıyer, Zeytinburnu