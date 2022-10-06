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    İstanbul'da 7 ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 7 ilçede 12 saat su kesintisi olacağını duyurdu.
    • 06.10.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 15:10
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    İstanbul'da 7 ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruya göre, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı bilgisini açıklandı.

    Gün içerisinde, Sarıyer ilçesinde yer alan 5 mahallede yaşanan kesinti nedeniyle 12 saat boyunca su verilemeyecek.

    22.00'a kadar su kesintisi devam edecek

    Kesilen suyun bugün akşam saat 22.00'da geleceği tahmin ediliyor.

    Toplam 7 ilçede kesinti olacağı bilgisi açıklandı.

    İSKİ'nın 6 Eylül tarihlerinde su verilemeyeceğini açıkladığı ilçeler; Büyükçekmece, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Sarıyer, Zeytinburnu

    İstanbul da 7 ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanacak #1


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