İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı

İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 7 milyon 757 bin 313 kişinin birinci doz, 5 milyon 222 bin 57 kişinin ikinci doz, 772 bin 315 kişinin ise üçüncü doz aşılarını yaptırdığını açıkladı.

Türkiye'de aşılama, büyük bir hızla devam ediyor.

16 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul’da aşılamada önemli bir yol kat edildi.

13 MİLYON 751 BİN 745 DOZ AŞI YAPILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı rakamlara göre, bugüne kadar megakentte 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı.

"MAVİYE 930 BİN 575 HEMŞEHRİMİZ KALDI, İSTANBUL'UMUZA MAVİ YAKIŞIR"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da 6 Ağustos itibarıyla; 1.doz: 7.757.373, 2.doz: 5.222.057, 3.doz: 772.315, toplam 13.751.745 doz aşı yapıldı. 39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930 bin 575 hemşehrimiz kaldı. İstanbul’umuza mavi yakışır."

TOPLAMDA UYGULANAN DOZ MİKTARI 75 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 601 bin 929, 2. doz uygulanan aşı miktarı 28 milyon 498 bin 867, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 543 bin 334 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 75 milyon 554 bin 132.

11 İL MAVİ RENKTE

Aşı haritasında yüzde 75 sınırını aşan; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklarerli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve Bilecik mavi renge sahip.