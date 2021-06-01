İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), saat 09.00-22.00 arasında bazı ilçelerde 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Anadolu Yakası'nda birçok ilçede, 13 saat su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER

Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye.

Sancaktepe ve Üsküdar'da; Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.