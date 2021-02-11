İstanbul Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında, ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Bahçelievler'de Basın Sitesi Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu.

DOĞALGAZ SIKIŞMASI

İlk belirlemelere göre patlamaya doğalgaz sızıntısı neden oldu.

Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek, söndürdü.

2 KİŞİ YARALANDI

Olayda dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da 14 katlı binada patlama VİDEO













