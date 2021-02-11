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    İstanbul'da 14 katlı binada patlama

    İstanbul Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında, ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 17:25
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    İstanbul'da 14 katlı binada patlama

    İstanbul Bahçelievler'de Basın Sitesi Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu.

    DOĞALGAZ SIKIŞMASI

    İlk belirlemelere göre patlamaya doğalgaz sızıntısı neden oldu.

    Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek, söndürdü.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Olayda dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

    İstanbul'da 14 katlı binada patlama VİDEO

    İstanbul da 14 katlı binada patlama #1

    İstanbul da 14 katlı binada patlama #2

    İstanbul da 14 katlı binada patlama #3

    İstanbul da 14 katlı binada patlama #4

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