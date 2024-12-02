İstanbul'da 15 Temmuz Otogarı'nda kış lastiği denetimi yapıldı

İHA

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı.

Yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 15 Temmuz Otogarı'nda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

EKİPLER OTOGARDA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİNE ÇIKTI

Polis ekiplerin yaptığı uygulamada Ali Osman Ulusoy ve Metro şirketlerine ait iki yolcu otobüsünün şoförlerine, "Karayolları Trafik Kanunu Madde 30/1-A'dan Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve tuzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan" toplamda 1380 lira cezai işlem uygulandı.

"DOĞRU BİR UYGULAMA"

Otobüs şoförü Kamil Ok, “Bu uygulama devlet tarafından alınan doğru bir uygulama. Denetmelerin yapılması gayet iyi. Bunlar bizim ve yolcularımızın güvenli yolculuk yapması için yapılan uygulamadır. Biz İzmir'den gelip Edirne'ye devam ediyoruz” dedi.

"KIŞ LASTİĞİ BU ŞARTLARDA OLMAZSA OLMAZ"

Otobüs şoförü Nazmi Yıldırım ise, “Yolculuk Hatay'a. uygulamalar olması gereken uygulamalardır. Kış lastiği bu şartlarda olmazsa olmaz. Uygulamaların daha detaylı olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.