İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu

İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu

Vali Ali Yerlikaya, kentte aşılanan sağlık görevlilerinin sayısını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçının aşı olduğunu söyledi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

İSTANBUL'DA AŞILANAN SAĞLIKÇILARIN SAYISI

"Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu."