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İHA

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde geçtiğimiz günlerde çıkan yangını konuşunuyor..

Acı olayda, çıkan yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Bolu'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için 150 metre yüksekliğindeki elektrik iletim kulesine tırmanan parkur sporcusu Pavel Smirnov, burada Türk bayrağı açtı.

'350 METRE" YÜKSEKLİKTE SELFİE YAPMIŞTI

3. Boğaz köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulesine tırmanarak “350 metre” yükseklikte selfie yapan Pavel Smirnov bu kez bolu da otel yangınında vefat edenlerin anısına 150 metre yükseklikteki elektrik iletim kulesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

78 KİŞİ ANISINA TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Bolu da otel yangınında vefat eden 78 kişi anısına 150 metre yüksekliğe çıkarak Türk Bayrağı açan Pavel Smirnov, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çekilen görüntülerde Avrupa ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan elektrik iletim kulesi üzerindeki o anlar yürekleri ağıza getirdi.

Pavel daha önce bir çok farklı yüksek yapıya tırmanarak parkur sporcusu olarak biliniyor.