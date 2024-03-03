İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Küçükçekmece ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıslar, 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlattı.
Ekipler harekete geçti
Yaşanan olayda araçları zarar gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Çalışmalar çerçevesinde, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylıca incelendi.
Şahısların kimliği tespit edildi
Kimlik bilgileri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. isimli şahısların yol boyunca araçlara zarar vererek ilerledikleri, olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.
3 kişi gözaltına alındı
Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda şahıslar aynı gün olayda kullandıkları suç unsuru bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Alkollü oldukları ortaya çıktı
Şahısların olayı alkolün etkisi ile gerçekleştirdikleri öğrenildi.
Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, “mala zarar verme” suçundan adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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