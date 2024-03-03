İHA

İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Küçükçekmece ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıslar, 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlattı.

Ekipler harekete geçti

Yaşanan olayda araçları zarar gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar çerçevesinde, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylıca incelendi.

Şahısların kimliği tespit edildi

Kimlik bilgileri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. isimli şahısların yol boyunca araçlara zarar vererek ilerledikleri, olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı

Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda şahıslar aynı gün olayda kullandıkları suç unsuru bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Alkollü oldukları ortaya çıktı

Şahısların olayı alkolün etkisi ile gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, “mala zarar verme” suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)