İstanbul'da 19 ayda 80 bin dilenci tespit edildi: 16 bini çocuk

ANKA

Vatandaşların manevi duygularını sömürerek parasını alan dilencilere yönelik çalışmalar İstanbul'da tüm hızıyla sürüyor.



İstanbul Valisi Davut Gül, “Dilencilik ile Mücadele Toplantısı”nda konuştu.

Gül, “Dilencilik ile Mücadele Toplantısı” sonrasında yaptığı açıklamada, son son 19 ay içinde 80 bin 125 kişi hakkında dilencilikten işlem yapıldığını, 469 yabancı dilencinin ise sınır dışı işlemi için İl Göç Müdürlüğü’ne sevk edildiğini duyurdu.

DİLENDİRİLENLERİN 16 BİNİ ÇOCUK

“Dilencilik ile Mücadele Toplantısı”, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, mülki idare amirleri, adli yargı mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Gül, “Sorunun değil, çözümün bir parçası olacağız. İlimizde dilencilik ile mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Dilendirilen 16 bin 427 çocuk hakkında işlem yapıldı.

469 YABANCI DİLENCİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Toplantıda, kentin en fazla nüfusa sahip ilçesi Esenyurt başta olmak üzere Ataşehir, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar ilçeleri ve il genelindeki çalışmalar değerlendirildi.

Bu kişilerden 16 bin 427’sinin (yüzde 20,5) çocuk olduğu kaydedildi. Çalışmalarda 54 bin 350 kişiye idari işlem yapıldı, 469 yabancı dilenci hakkında İl Göç Müdürlüğü’ne sevk edilerek sınır dışı işlemi başlatıldı, 207 çocuk koruma altına alındı, 307 kişi için suç duyurusunda bulunularak haklarında adli işlem başlatıldı.