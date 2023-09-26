Zehir tacirlerine yurt genelinde geçit verilmiyor...
Bu kapsamda yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Güvenlik güçleri, yapılan denetimlerle yurtta zehir tacirlerinin kökünü kazımakta kararlı.
Bu kapsamda bir yeni operasyonun adresi İstanbul oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni operasyonun ayrıntılarını aktardı.
"738 kilo metamfetamin yakalandı"
Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi.
"3 şahıs gözaltına alındı"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi.
3 zehir taciri yakalandı.
Aziz milletim bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız.
Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek.
#İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce #Beylikdüzü ve #Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda: 738 kilo metamfetamin ele geçirildi.
3 şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz.