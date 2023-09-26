İstanbul'da 2 adrese uyuşturucu operasyonu! 738 kilo metamfetamin ele geçirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ifade ederek 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Zehir tacirlerine yurt genelinde geçit verilmiyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, yapılan denetimlerle yurtta zehir tacirlerinin kökünü kazımakta kararlı.

Bu kapsamda bir yeni operasyonun adresi İstanbul oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni operasyonun ayrıntılarını aktardı.

"738 kilo metamfetamin yakalandı"

Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi.

"3 şahıs gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: