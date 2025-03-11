İstanbul Sultangazi'de bir restoranın önü, kampanya nedeniyle balonlarla süslendi.

Sabah saatlerinde restorana gelen çalışanlar, balonların yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, iki kadının çakmakla balonların iplerini yakarak kestiğini ve ardından balonları alarak uzaklaştıklarını gördü.

"MERDİVENLE ÇIKIP SÜSLEDİĞİMİZ YERLERİ MERDİVENSİZ KOPARMIŞ"

Restoran çalışanı Yunus Özataş, olanları şöyle anlattı:

Dün bir kampanyamız vardı, bir balon süslemesi yaptık dükkanın çerçeve etrafına. Akşam mesai saati bitiminde eve gittiğimizde normal bir gündü. Sabah geldik balonlar yok.



Açtık kamera kaydını, iki tane hanımefendi kameradan net bir şekilde görünüyor. Süslediğimiz balonları ne gibi bir ihtiyaçları vardı, almış gitmişler. Bizim merdivenle çıkıp süslediğimiz yerleri, kendisi merdiven kullanmadan koparmış.



Tebrik etmek lazım, çok profesyonelce bir hırsızlık ama lüzumsuz bir olay olmuş. Balon yani, altında üstünde bir şey yok. Bir ekmek, bir aş, su olsa, çalsa belki diyeceğiz biz insan olarak aç bıraktık, balonun ne gibi bir ihtiyacı olabilir.