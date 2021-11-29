Euro
14.4759
3.33%
Dolar
12.8491
3.88%
Altın
733
2.8%
Borsa
1.809
1.82%
Bitcoin
737.949
3.73%
BTXN Coin
51.13
1.30%
17ºC
İstanbul
Yağmur 17 C

    İstanbul’da 2 PKK’lı tutuklandı

    İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 18:27
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 18:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da 2 PKK’lı tutuklandı

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları, örgütün Suriye kolu YPG/PYD saflarında faaliyet gösterdikten sonra illegal yollarla Türkiye’ye geldikleri ve PKK/YPG için eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 26 Kasım’da 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 7 şüpheli yakalanmıştı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İstanbul’da 2 PKK’lı tutuklandı VİDEO

    İstanbul’da 2 PKK’lı tutuklandı #1

    İstanbul’da 2 PKK’lı tutuklandı #2

    İstanbul’da 2 PKK’lı tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir