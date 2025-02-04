İstanbul'da 20 liradan simit satan işletmelere yasal işlem başlatıldı

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İstanbul'da bazı işletmelerin simit fiyatlarına zam yaptığı görüldü

Buna göre 15 lira olan simit, 20 liradan satışa sunulmaya başladı.

Bu gelişmenin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

BAZI İŞLETMELER 20 LİRADAN SİMİT SATMAYA BAŞLADI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu.

18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.

İSTANBUL GENELİNDE KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gürcan son olarak, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

35 İŞLETME TESPİT EDİLDİ

Gürcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan “simidin 20 TL’ye satıldığı” yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir.

İŞLETMELER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, simit satış fiyatlarına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmüştür. Yapılan kontroller neticesinde, resmi fiyat tarifesi olan “100 gr simit 10 TL” tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL’den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA HİÇBİR ŞEKİLDE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"