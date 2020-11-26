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- İstanbul'da 20 yaşındaki genç trafik magandasının kurbanı oldu
İstanbul'da 20 yaşındaki genç trafik magandasının kurbanı oldu
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 15:06
- Güncelleme : 26.11.2020 - 15:44
İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Cihan Sakar isimli genç, motoruyla akan trafikte seyir halinde ilerlemeye çalıştı.
Bu sırada orta şeritten sağ şeride makas atarak ilerleyen Ford marka beyaz renkli bir minibüs, 20 yaşındaki gence çarptı. Arkadan aldığı darbe sonrası motoruyla birlikte savrulan Cihan Sakar, kaldırımdaki direğe çarparak durabildi.
TRAFİK MAGANDASI ÖNCE ÇARPTI, SONRA KAÇTI
Kaza sonrası kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçarken, kazazede gence ilk müdahale bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahelede vücudunda his kaybı yaşadığı belirlenen genç, daha sonra Göztepe Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastaneye getirildiğinde çok kan kaybı yaşadığı öğrenilen Cihan Sakar, ameliyata alındıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı.
Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan genç, kazadan iki gün sonra hayatını kaybetti.
İstanbul'da 20 yaşındaki genç trafik magandasının kurbanı oldu- İZLE
KAZANIN FAİLİ OLAN ŞAHIS ARANIYOR
Vefatının ardından Sancaktepe'ye bağlı Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilen Cihan Sakar'ın genç yaştaki ölümü sevenlerini ise yasa boğdu.
Emniyet güçleri, Sakar'a arkadan çarpan Ford markalı beyaz renkli minibüsün sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, kazanın failinin henüz bulunamadığı öğrenildi.