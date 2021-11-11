İstanbul'da 200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş görenleri şaşırttı

Henüz 3 bin 482 kilometre kullanılmış 1993 model Tofaş marka otomobilini satmak isteyen Sercan Deniz, aracına çok iyi baktığını istediği fiyatın normal olduğunu söyledi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan galerici Sercan Deniz, geçen sene satın aldığı 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini internetten 200 bin TL'ye satışa çıkardı.

İlanı görenler, Tofaş marka araç için istenen para karşısında şaşkınlık yaşadı.

KİLOMETRESİ 3 BİNDE

Sercan Deniz ise otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 482 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatın uygun olduğunu belirtti.

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OTOMOBİLİNE GALOŞLA BİNİYOR

Tofaş otomobiline gözü gibi bakan Deniz, otomobilini Ümraniye’de bulunan bir İSPARK otoparkında tutuyor. Deniz, aracını haftada sadece bir gün, hava alması ve rutubetli ortamdan ayrılması nedeniyle kısa süreliğine kullanıyor.

Aracın koltuklarındaki naylonları dahi sökmeyen Deniz, aracına binerken ayakkabılarına da galoş geçiriyor.

"HER ŞEYİ ORİJİNAL"

Otomobili muayeneye bile çekici ile götürüp geri getirdiğini söyleyen Deniz, "Beş yıl önce buldum. Beş yıl önce bu aracı satmaya niyetleri hiç yoktu. Yaşlı bir amca zaten sahibi. Bir sene geçti aradan. Tabii bu aralarda yokluyorum, satıyor musun, satmıyor musun diye. Hala satmadılar, satmadılar. Aradan dört sene geçti, dört sene sonra geçen sene haziran ayında aracı satmaya ikna edebildik. Aslında hala satmaya niyetleri yoktu ama sonunda biz ikna edebildik. Aracı satın aldım. Aracı satın aldığımda aracın muayenesi yoktu. Kullanılmayacak durumdaydı. Ben de çekme belgeye çıkartarak satış almak istemedim. Arabanın üzerindeki plakası orijinal TR'siz ilk plakası duruyor. Çekme belgeye çıkarıldığı zaman bu tip şeylerde plakalar teslim ediliyor. Sonradan muayene yaptırıldıktan sonra plaka basım işi yapılıyor. Bundan dolayı ben hiç şey yapmadım. Çekme belgeye çıkartmadım arabayı. Araba trafiğe çıktığı günden bugüne kadar kesinlikle çekmeye çıkmadı. İlk alınış faturaları, kitapçıkları yedek anahtarları orijinal her şeyi duruyor. Şu anda mevcutta var. Araçta bu zamana kadar kesinlikle en ufak bir hasar darbe söz konusu olmamış. Herhangi bir boyası, değişeni yok aracın.” dedi.

"130 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER, KABUL ETMEDİM"

200 bin liranın altındaki teklifleri reddettiğini söyleyen Deniz, "Bu fiyatı veren olursa aracı satmaya da niyetimiz vardır. 130, 140 bin TL'lere zaten teklif verenler var. Biz o fiyatlara aracı vermedik. Aracı herkese verme gibi bir düşüncemiz yok. Araç sadece kıymetini bilecek birisine verilecektir. Çünkü gerçekten kıymetli bir araçtır.” diye konuştu.